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Пособника террористов посадили за сбор денег запрещенной организации

ФСБ сообщила о приговоре в виде 16 лет сборщику денег для сирийских террористов в Самаре

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд Самары приговорил к 16 годам лишения свободы сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» за сбор денежных средств боевикам в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Махкамов Давронбек Абдуллаевич 1982 года рождения был признан виновным в совершении преступления, подпадающего под статью 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Его посадили в исправительную колонию строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В ФСБ пояснили, что Махкамов занимался финансированием терроризма, собирая средства в Самаре, Орле, Ульяновске и Уфе. Он была задержан в 2021 году.

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Любовь Ширижик
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