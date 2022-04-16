Специалист по миграции поддержал инициативу Медведева создать базу мигрантов

Специалист по миграции Крупнов поддержал инициативу Медведева создать базу мигрантов

Мы должны точно знать, кто пересекает границу России и в каких целях. Так председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов прокомментировал предложение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева ввести сбор биометрических данных мигрантов. О необходимости дополнительного контроля за миграционными потоками эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

15 апреля Дмитрий Медведев выступил с предложением создать биометрическую базу мигрантов. Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что обсуждение появления единой современной информационной системы миграционного учета прошло в ходе заседания комиссии Совбеза России.

«Считаю, что предложение Дмитрия Медведева нужно поддержать. Сегодня никто не может сказать, сколько единовременно на территории России находится мигрантов. По примерным подсчетам, это порядка восьми миллионов человек», — поделился своим мнением Юрий Крупнов.

Мы прекрасно понимаем, что должен быть порядок Юрий Крупнов Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития

В феврале 2022 года в Национальном объединении строителей заявили о дефиците рабочих мигрантов. По словам представителей объединения, нехватка возникла из-за закрытия границ и оттока мигрантов во время пандемии.

«Какого-то значительно оттока мигрантов сегодня не предвидится, тем более начинается летняя сезонная работа, в которой задействовано больше трудовых мигрантов, как правило. Максимум могут уехать 10-15 процентов, если будет тяжелый экономический сценарий в стране», — заключил Юрий Крупнов.

С 29 декабря 2021 года всех иностранцев, въезжающих на территорию России более чем на 90 дней, обязали сдавать отпечатки пальцев, фото и проходить медосмотр.

