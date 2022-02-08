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На российских стройках недосчитались мигрантов

В Национальном объединении строителей заявили о нехватке двух миллионов рабочих-мигрантов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Для сохранения прежних объемов работ в российской строительной отрасли не хватает от 1,5 до двух миллионов иностранных рабочих. О дефиците мигрантов на стройках заявил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, передает «Интерфакс».

«В сложившейся ситуации, очевидно, что стройка не справится без привлечения иностранной рабочей силы», — отметил Глушаков. Он добавил, что в ближайшей перспективе отказаться от мигрантов не получится. Глава НОСТРОЯ также предложил системно наращивать подготовку российских специалистов и привлекать больше молодых людей, чтобы повысить производительность труда.

Однако Глушаков отметил и плюсы нехватки мигрантов на стройках. По его словам, дефицит рабочей силы и рост зарплат в отрасли привели к оптимизации технологий — вместо двух или трех людей стало выгоднее использовать машины и механизмы.

Дефицит строителей в России возник на фоне закрытия границ и оттока мигрантов во время пандемии коронавируса. Минстрой продолжает дорабатывать систему ввоза в страну иностранных рабочих для решения проблемы с нехваткой сотрудников на стройках. В сентябре 2021 года в ведомстве заявили о планах впустить в страну специалистов из Узбекистана по оптимизированной схеме — при обязательной вакцинации на родине.

В декабре 2021 года в Минстрое заявили о готовности регионов России обойтись без мигрантов на стройках. Для этого глава ведомства Ирек Файзуллин предложил обучить отечественные кадры. В ноябре того же года мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что обойтись без иностранных рабочих можно и в сфере ЖКХ. В этой отрасли, по словам чиновника, есть резерв к сокращению мигрантов.

Нина Ташевская
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