Бастрыкин велел возбудить дело по факту обстрела Украиной монастыря в ЛНР

Глава СКР поручил расследовать обстоятельства обстрела монастыря в ДНР со стороны Украины

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным приступить к расследованию обстоятельств обстрела монастыря в Луганской народной республике (ЛНР) со стороны Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователям поручено возбудить уголовное дело и зафиксировать следы преступления, совершенного против мирных граждан, а также установить причастных лиц.

В ведомстве указали на имеющиеся у журналистов сведения, находящихся на территории республики, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ударили по городу Рубежное из системы залпового огня «Ураган». Под обстрел попал православный храм XVIII века, в котором в этот момент собрались на службу прихожане. В результате осколки были повреждены стены монастыря, разрушены постройки на его территории.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.