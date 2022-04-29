Ведущий Fox News призвал отстранить Байдена от власти

Ведущий Fox News Карлсон призвал отстранить Байдена от власти из-за угрозы ядерного удара

Ведущий Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) призвал отстранить президента США Джо Байдена от власти из-за его политики поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист сослался на данные американских СМИ и заявил, что США отправили Украине так много оружия, что теперь сами ощутили его нехватку. По его мнению, в случае серьезного конфликта боеприпасов окажется недостаточно. Телеведущий также продемонстрировал ролик, в котором американский лидер запинался, рассказывая о планах конфисковать имущество российских олигархов.

«Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправку (поправка к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности — прим. «Ленты.ру»)? Так продолжаться не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта — со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем, что у этого человека достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть», — высказался ведущий.

По мнению журналиста, США грозит опасность, а руководство страны ведет себя безрассудно. Такое положение дел вызывает беспокойство, о котором все вокруг боятся говорить вслух, заключил ведущий.

Накануне Джо Байден запросил у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для новой помощи Украине на фоне спецоперации России. Как уточняли в Белом доме, из полной суммы пакета Вашингтон планирует выделить около 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы в сотрудничестве с союзниками США по НАТО.