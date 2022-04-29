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Под Калининградом создадут турцентр за 2,1 миллиарда рублей

В Гвардейске на базе орденского замка Тапиау появится турцентр за 2,1 миллиарда рублей

Фото: Shutterstock

На базе орденского замка Тапиау в Гвардейске создадут турцентр за 2,1 миллиарда рублей. Об этом заявил на инвестиционном совете Калининградской области гендиректор ООО «Элмонт» Игорь Билоус, передает «Интерфакс».

«Мы хотим сделать замок, а точнее, единственный флигель, что от него остался, доминантой исторической территории города. Иные строения послевоенных лет, появившиеся рядом с ним, будут снесены», — заявил Билоус.

По его словам, в замке расположатся музейный комплекс, рестораны, мастер-классы, сувенирные лавки и мастерские, а в соседнем здании запланировано открытие гостиницы. Кроме того, есть намерение договориться с собственником старинной водонапорной башни, расположенной рядом с замком, о ее использовании в рамках проекта создания единого исторического и туристического центра города.

Ранее сообщалось, что власти Калининградской области планируют превратить музейное судно «Космонавт Виктор Пацаев» в многофункциональный культурно-туристический комплекс. По словам министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака, одно лишь проектирование объекта предварительно оценивается в 28 миллионов рублей.

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Валентина Процкова
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