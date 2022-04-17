Музейное судно превратят в многофункциональный комплекс в Калининграде

На превращение «Космонавта Виктора Пацаева» в гостиницу и ресторан выделят 28 млн рублей

Власти Калининградской области планируют превратить музейное судно «Космонавт Виктор Пацаев» в многофункциональный комплекс, в котором представили новую экспозицию, посвященную космическим достижениям страны. Как уточняет со ссылкой на министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака KP.RU, концепция использования судна пока находится на стадии разработки.

«Это будет некий многофункциональный культурно-туристический комплекс. Но главным ядром все-таки останется музей. Во вторую очередь уже все остальное: ресторанный комплекс, гостиница… Если это еще будет», — заявил глава ведомства.

По его словам, в дальнейшем власти будут отталкиваться от одобренной концепции и формировать техзадание на проектирование. «Потом будет долгий период проектирования, потому что это проект приспособления под новое использование. Фактически – проект ревитализации объекта! Такого еще никто не делал», — подчеркнул собеседник издания, указав, что одно лишь проектирование предварительно оценивается в 28 миллионов рублей.

После подготовки проекта власти приступят к его реализации.

Ранее сообщалось, что в поселке Тазовский на Ямале появился музей вечной мерзлоты — его разместили в уникальном природном «холодильнике». Музей располагается в так называемом мерзлотнике — выдолбленном во льду подземном хранилище для только что замороженной рыбы. Этот «холодильник» появился в середине прошлого века, его строили вручную девять лет для местного рыбзавода.