Природный «холодильник» превратили в музей вечной мерзлоты в России

На Ямале в выдолбленном во льду «холодильнике» открыли музей вечной мерзлоты

В поселке Тазовский на Ямале появился музей вечной мерзлоты — его разместили в уникальном природном «холодильнике». Об этом рассказал глава Тазовского района Василий Паршаков на личной странице во «ВКонтакте».

Музей появился в так называемом мерзлотнике — выдолбленном во льду подземном хранилище для только что замороженной рыбы. Этот «холодильник» появился в середине прошлого века, его строили вручную девять лет для местного рыбзавода. Теперь вместо него используют современные морозильные камеры, а систему коридоров и пещер превратили в достопримечательность.

Как рассказал глава района, мерзлотник отреставрировали, а также украсили ледяными скульптурами. Для посещения музея с экскурсией туристам придется заранее забронировать время посещения.

Ранее стало известно, что в российском городе появился диспетчерский пункт для мониторинга вечной мерзлоты. Мониторинг позволит заранее выявлять опасные дефекты и отклонения у зданий и сооружений, которые могут привести к повреждениям.

