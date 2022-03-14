В российском городе появился диспетчерский пункт для мониторинга вечной мерзлоты

В Норильске запустили диспетчерский пункт для отслеживания данных вечной мерзлоты

В Центре мониторинга зданий и сооружений Заполярного филиала «Норникеля», который находится в Норильске, запустили единый диспетчерский пункт. В него в онлайн-режиме будут поступать данные мониторинга зданий и сооружений, необходимые для отслеживания показателей вечной мерзлоты. Об этом сообщает Sibnovosti.ru.

«Эта информация поможет прогнозировать, что будет происходить с фундаментами и основаниями зданий с учетом глобального изменения климата», — объяснил заместитель главного инженера Заполярного филиала Антон Прямицкий.

Мониторинг позволит заранее выявлять опасные дефекты и отклонения у зданий и сооружений, которые могут привести к повреждениям. Данные отслеживания будут передаваться для научных исследований, в том числе и в Заполярный государственный университет.

Отмечается, что первый этап проекта охватил 165 объектов, административно-бытовые комплексы, здания промышленного назначения на рудниках, 11 объектов АО «НТЭК», а также здания, в которых находится много людей. Среди них есть управление Заполярного филиала на Гвардейской, спортивно-развлекательный комплекс «Арена», гостиница «Норильск» и Дворец культуры. Старт второго этапа запланирован на середину 2022 года, а завершение — на 2024 год.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Арктика оказывает огромное влияние на глобальный климат. В связи с этим он призвал ускорить создание национальной системы мониторинга за состоянием вечной мерзлоты.