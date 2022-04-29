Российские коммунальщики отмахнулись от претензий к люку на детской площадке

Воронежская УК посчитала претензии к люку на детской площадке необоснованными

Воронежская управляющая компания (УК) отмахнулась от претензий к наличию канализационного люка на новой детской площадке. Коммунальщики из российского города назвали критику в свой адрес необоснованной, передает «Подъем».

«Поставили современное оборудование — им опять не так. Вот они 15 лет не жаловались, а теперь, когда новую площадку поставили, жалуются», — заявила мастер УК. Она добавила, что официальные жалобы не поступали — только комментарии в соцсетях. Жильцы дома на Краснознаменной улице Воронежа пошутили, что площадку построили для черепашек-ниндзя.

Мастер подчеркнула, что в целях безопасности люк огражден декорированным забором. По ее словам, построить площадку в другом месте нельзя — не хватает территории. Она посоветовала родителям самостоятельно следить за тем, чтобы дети не вставали на крышку люка.

Ранее в Москве повторно перекрасили песочницу после ремонта на детской площадке из-за сходства с флагом Украины. В управляющую компанию поступили обвинения в провокации и жалобы на конструкцию в желто-голубую полоску. В компании согласились сменить цвет песочницы на зеленый.