В Подмосковье появилась красная река

В подмосковном СНТ «Колхозник-1» река Купелинка окрасилась в красный

В подмосковном СНТ «Колхозник-1» в Видном появилась красная река. Об этом сообщает издание «Подъем».

Подмосковная река Купелинка окрасилась в несколько оттенков красного цвета: от розового до ярко-красного. В администрации Ленинского городского округа сообщили, что на данный момент специалисты выехали на место происшествия для выяснения причин ЧП.

Издание отмечает, что это не первый подобный случай. В 2017 году река окрашивалась в зеленый цвет. По мнению местных жителей, в этом виноваты местные очистные сооружения, которые сбрасывают в речку канализационные воды.

По данным АГН «Москва», инспекторы экологического надзора министерства экологии и природопользования Московской области вместе с местной администрацией приступили к выяснению причин окрашивания реки. «Они работают на месте и следуют вдоль русла реки», — добавили в пресс-службе регионального минэкологии.

Ранее подобный случай произошел в Санкт-Петербурге. В 2018 году река Мурзинка в Невском районе окрасилась в бордовый цвет. Еще раньше, в 2016-м, в результате загрязнения она стала белой, за что к ответственности была привлечена компания «Балтикстрим».