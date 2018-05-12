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В Петербурге появилась багровая река

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Река Мурзинка в Невском районе Санкт-Петербурга окрасилась в бордовый цвет, пишет «Фонтанка».

«Наша река Мурзинка. Она у нас как хамелеон. Постоянно меняет цвет. От ядовито-желтого до кроваво-красного. Втекает в Неву», — заметила в Instagram одна из местных жительниц.

Фото опубликовано @inna_tsar

Как отмечает «Фонтанка», Мурзинка часто окрашивается в различные цвета. Так, в октябре 2016-го река в результате загрязнения стала белой, за что к ответственности была привлечена компания «Балтикстрим». Определить вещество, которое изменило цветность воды, не удалось, но в марте 2017-го Мурзинка снова побелела. Тогда на берегу водоема нашли мусор и большое количество гранитной крошки.

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