Женщина решила продать дом вместе с бывшим мужем

Женщина из США выставила на продажу дом вместе с бывшим мужем за 349 тысяч долларов

Женщина из США захотела одновременно избавиться от дома и бывшего мужа. Она выставила недвижимость на продажу, предложив скидку, если ее экс-возлюбленному позволят остаться, сообщает New York Post.

43-летняя Кристал Болл решила продать недвижимость вскоре после развода с 54-летним Ричардом Шайю. Дом с тремя спальнями и двумя ванными находится в курортном городе Панама Сити Бич в штате Флорида. Болл просит за объект 699 тысяч долларов, однако если новый владелец согласится жить вместе с Ричардом, она уступит половину стоимости и продаст недвижимость за 349 тысяч долларов.

Ричард готов оплачивать проживание работами по дому — он умеет готовить, убираться, чинить бытовую технику и предметы интерьера. Объявление о продаже дополняют забавные описания его талантов и фото особняка, на которых экс-муж хозяйки позирует вместе с игрушечным тигром.

Публикацию Болл несколько раз удаляли, так как агенты по недвижимости считают, что она нарушает правила сайта. Кристал не согласна — она утверждает, что во Флориде продажа дома с жильцами является частой практикой. «Надеюсь, кто-нибудь оценит юмор и побыстрее заберет у меня и дом, и Ричарда», — заявила собственница.

Ранее необычный дом выставили на продажу в Нью-Йорке. Объект стоимостью 495 тысяч долларов был заброшен около 100 лет назад. В нем нет света, воды и окон, стены сильно обветшали, а потолки обвалились.