Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Двое россиян отравились дымом в погребе и погибли

В Хакасии два человека погибли при отравлении дымом в погребе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В городе Черногорск в Хакасии двое россиян отравились дымом в погребе и погибли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, два человека погибли при сушке погреба, это произошло в ночь на пятницу, 29 апреля.

Предварительно, россияне отравились токсичным дымом от дымовой шашки. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Оренбургской области четверо молодых людей насмерть задохнулись угарным газом в заведенной машине в гараже. Погибшим россиянам было 22 года, а также 19 и 16 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ЦБ понизил ключевую ставку
Россиянам покажут эксклюзивное кино
Каррера заявил о желании вернуться в «Спартак»
В Совфеде заявили об интересе Запада в эскалации обстановки у российских границ
Названа возможная деятельность Улюкаева после освобождения
В Британии Трасс и Джонсона обвинили в отталкивании Киева от мира с Москвой
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника нацбатальона с Украины
Названы пять возможных причин срыва покупки Маском Twitter
Россияне вернули кешбэком рекордную сумму за отдых в детских лагерях
Споры в Конгрессе США вызвали сложности с доставкой помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.