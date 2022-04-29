Двое россиян отравились дымом в погребе и погибли

В Хакасии два человека погибли при отравлении дымом в погребе

В городе Черногорск в Хакасии двое россиян отравились дымом в погребе и погибли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, два человека погибли при сушке погреба, это произошло в ночь на пятницу, 29 апреля.

Предварительно, россияне отравились токсичным дымом от дымовой шашки. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Оренбургской области четверо молодых людей насмерть задохнулись угарным газом в заведенной машине в гараже. Погибшим россиянам было 22 года, а также 19 и 16 лет.