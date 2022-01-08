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Четверо россиян насмерть задохнулись в автомобиле

МЧС Оренбургской области: в Адамовке 4 молодых людей насмерть задохнулись в автомобиле

Фото: pixabay.com

В Оренбургской области четверо молодых людей насмерть задохнулись угарным газом в заведенной машине в гараже в поселке Адамовка, их тела были обнаружены утром в субботу, 8 января. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Тела двух погибших 2006 года рождения, одного — 2003 года рождения и одного — 2000 года рождения были найдены в заведенном автомобиле ВАЗ-2112. На месте работают дознаватели ГУ МЧС России по Оренбургской области. Устанавливается причина происшествия.

Ранее в Престоне, Великобритания, женщина зацепилась пижамой за дверцу духовки во время приготовления горячих бутербродов и задохнулась насмерть. Джеки Коттрилл обнаружил мертвой ее племянник Джош Броклбэнк, находившийся в тот момент вместе с ней в доме. Тетя отправилась на кухню, чтобы сделать ему бутерброд с беконом. Суд постановил, что женщина стала жертвой несчастного случая.

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Марина Совина
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