Четверо россиян насмерть задохнулись в автомобиле

В Оренбургской области четверо молодых людей насмерть задохнулись угарным газом в заведенной машине в гараже в поселке Адамовка, их тела были обнаружены утром в субботу, 8 января. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Тела двух погибших 2006 года рождения, одного — 2003 года рождения и одного — 2000 года рождения были найдены в заведенном автомобиле ВАЗ-2112. На месте работают дознаватели ГУ МЧС России по Оренбургской области. Устанавливается причина происшествия.

Ранее в Престоне, Великобритания, женщина зацепилась пижамой за дверцу духовки во время приготовления горячих бутербродов и задохнулась насмерть. Джеки Коттрилл обнаружил мертвой ее племянник Джош Броклбэнк, находившийся в тот момент вместе с ней в доме. Тетя отправилась на кухню, чтобы сделать ему бутерброд с беконом. Суд постановил, что женщина стала жертвой несчастного случая.