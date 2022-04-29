Малышева предупредила об опасности прекращения приема таблеток при гипертонии

Малышева заявила, что прекращение приема таблеток при гипертонии может привести к инсульту

Доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман в эфире программы «О самом главном» на Первом канале предупредили об опасности прекращения приема таблеток при гипертонии. По словам специалистов, отказ гипертоников от лекарств от повышенного давления может привести к инсульту. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Таблетки, которые снижают артериальное давление и лечат гипертоническую болезнь, нужно принимать постоянно, в зависимости от различных ситуаций может меняться доза или количество препаратов, которые необходимо принимать», — заявил Гандельман. Специалист объяснил, что если перестать принимать лекарство, давление начнет снова подниматься.

Телеврачи предупредили, что отказываться от таблеток при гипертонии нельзя и в случае, если давление нормализовалось. «Самое страшное — это приводит к быстрому подъему давлению и может закончиться инсультом», — пояснил Гандельман. «Если давление нормальное на таблетках, значит, что результат достигнут, нужно остаться с этими таблетками в этих дозах [употреблять их] до конца своих дней», — подчеркнула Малышева.

Ранее Малышева раскрыла главные ошибки, которые совершают люди с повышенным артериальным давлением. По ее словам, гипертоники часто прибегают к резкому снижению давления при помощи лекарственных препаратов, что не рекомендуется врачами. Также неправильным специалисты назвали несоблюдение диеты, в частности, употребление большого количества соли при приеме лекарств.