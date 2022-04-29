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Парикмахер назвал небрежные прически главными трендами лета 2022

Парикмахер Джастин Товес-Винчиллоне назвал «ретро-бахрому» и «пернатое афро» трендами лета
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: face to face / Globallookpress.com

Парикмахер Джастин Товес-Винчиллоне назвал небрежные прически главными трендами предстоящего весенне-летнего сезона. Соотвествующий материал появился на сайте издания Hypebae.

По словам специалиста, нынешним летом будут актуальны стрижка боб с длиной передних прядей до подбородка и «пернатое афро» — одна из разновидностей классических афропричесок с пробором по центру.

Кроме того, в беседе с изданием Винчиллоне отметил «ретробахрому» — прическу, представляющую собой натуральные объемные кудри, обрамляющие лицо.

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Кроме того, парикмахер отдельно выделил технику пастельного окрашивания. Однако он предупредил, что подобный цвет очень быстро смывается. «Пастельные оттенки могут быть быстро потускнеть при частом мытье головы. Чтобы предотвратить нежелательное выцветание, мойте волосы в прохладной воде, используя специальные средства для окрашенных волос», — посоветовал Винчиллоне.

В апреле парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами. По словам мастера Моник Рапир, главным правилом является отказ от затягивания прядей в тугие пучки и хвосты. Она отметила, что подобные прически создают сильное натяжение у корней и способствуют выпадению волос. Кроме того, парикмахер рассказала, что не стоит сушить мокрые волосы махровыми полотенцами и выпрямлять поврежденные волосы горячим утюжком.

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Мария Винар
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