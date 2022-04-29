Объяснено игнорирование властями США угрозы со стороны Гитлера

Бывший посол США в Люксембурге заявил, что Штаты проглядели угрозу со стороны Гитлера

Власти США проигнорировали угрозу со стороны фюрера Адольфа Гитлера, не рассматривая всерьез вероятность начала Второй мировой войны. Об этом в беседе с The Times of Israel рассказал Дэвид МакКин, бывший посол США в Люксембурге, занимавший эту должность при экс-президенте Бараке Обаме.

В своей книге «Наблюдая за тем, как опускается тьма» (Watching darkness fall) он обращается к биографиям дипломатических работников того времени, особенно его интересовала карьера Уильяма Додда, посла Соединенных Штатов в нацистской Германии. В 1938 году, незадолго до Хрустальной ночи Додд публично заявлял, что Гитлер хочет уничтожить всех евреев не только в Германии, но и на европейском континенте. Тем не менее американские власти не вняли предупреждениям дипломата и проглядели угрозу.

МакКин объясняет это тем, что Додд не был особенно популярен в дипломатических и правящих кругах, поэтому его не воспринимали всерьез.

Кроме того, в своей книге автор не обошел стороной Джона Ф. Кеннеди и, в особенности, его сына — Джона Ф. Кеннеди-младшего. Тот, еще будучи подростком, в 1934 году посетил нацистскую Германию и написал оттуда письма, в которых защищал антисемитизм и политику Третьего рейха.

«Большинство американцев [в то время] чувствовали, что существуют два великих океана, которые отделяют нас от других наций по всему миру. Не было ни одного из тех общих международных институтов, которые есть сейчас. [США были] довольно изоляционистскими. Американский народ хотел, чтобы так оно и оставалось», — объяснил МакКин нежелание послов и американцев в целом вмешиваться в ситуацию.

В 2021 году стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп во время поездки в Европу по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в 2018 году хвалил деятельность Гитлера. По утверждениям Трампа, Гитлер делал и хорошие дела: например, в 1930-е годы он поднял немецкую экономику.