Трамп рассказал о хороших делах Гитлера

Бывший президент США Дональд Трамп во время поездки в Европу по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в 2018 году хвалил деятельность немецкого фюрера Адольфа Гитлера, пишет The Guardian.

Уточняется, что об этом стало известно из новой книги журналиста Майкла Бендера (Michael Bender). По словам автора, Трамп утверждал, что Гитлер делал и хорошие дела: например, в 1930-е годы он поднял немецкую экономику. Замечание бывшего главы Белого дома ошеломило его старшего помощника генерала Джона Келли.

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Бендер пишет, что Трамп сделал это замечание во время импровизированного урока истории, на котором Келли «напомнил президенту, на чьей стороне были страны во время конфликта» и «соединил точки от Первой мировой войны со Второй мировой войной и всеми зверствами Гитлера».

Трамп, в свою очередь, отрицает, что говорил такое. Однако источники утверждают, что слышали, как помощник Трампа пытался доказать ему, что это неправильно — в любой форме хвалить нацистского лидера.

Ранее Трамп сравнил преследование своей компании Trump Organization и ее финансового директора с проявлениями «коммунистической диктатуры». По его мнению, демократы «извращают закон» и используют его как оружие против своих политических оппонентов. Он заявил, что прокуроры штата Нью-Йорк занимаются «охотой на ведьм» и назвал это явление возмутительным и позорным.