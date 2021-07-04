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Трамп обвинил администрацию США в проявлении слабости перед Россией и Китаем

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Brandon Bell/ Globallookpress.com

Бывший президент США Дондальд Трамп в ходе выступления на митинге в штате Флорида обвинил действующую американскую администрацию в проявлении слабости перед Россией, Китаем и Ираном. Его слова приводит ТАСС.

«Наши лидеры в слабости склоняются перед Россией, Ираном и коммунистическим Китаем», — заявил экс-глава Белого дома, однако не назвал конкретных лиц.

По его мнению, гражданам США следует голосовать за Республиканскую партию на выборах президента в 2024 году и промежуточных выборах в Конгресс в 2022. Трамп добавил, что будет содействовать победе республиканцев.

Бывший лидер также отметил, что американские военные в последнее время выступали в политической сфере и порекомендовал им сосредоточиться на «России, Китае и других вещах».

Ранее Трамп назвал выборы 2020 года «преступлением века». «На мой взгляд, это было преступление века — то, что произошло в ноябре. Потому что теперь у нас кризис на границе, потому что с нашей страной происходят все эти вещи. 3 ноября было позором, 3 ноября вечером выборы закончились, а потом стало что-то происходить», — заявил он.

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