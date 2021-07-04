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Трамп сравнил преследование своей компании с «коммунистической диктатурой»

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Brandon Bell/ Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил преследование своей компании компанию Trump Organization и ее финансового директора с проявлениями «коммунистической диктатуры». Об этом он заявил на митинге во Флориде, его слова приводит ТАСС.

По мнению экс-главы Белого дома, демократы «извращают закон» и используют его как оружие против своих политических оппонентов. Он заявил, что прокуроры штата Нью-Йорк занимаются «охотой на ведьм» и назвал это явление возмутительным и позорным.

Трамп добавил, что стал мишенью для преследований еще в 2016 году, когда объявил о намерении участвовать в президентских выборах. Он заявил, что действия ведутся против «честных людей, которые любят свою страну», чтобы при помощи сфабрикованных обвинений принудить их к молчанию.

«Это то преследование, которое они ведут, к примеру, в Нью-Йорке, которое вы могли бы наблюдать в странах третьего мира. Это не для нас. Это напоминает коммунистическую диктатуру, которая нацеливается на своих политических оппонентов. Это нечто фашистское и авторитарное», — подчеркнул бывший президент.

1 июля Окружная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения против Trump Organization, которая занимается управлением активами бывшего президента США Дональда Трампа. Обвинительное заключение включает в себя 15 пунктов, в том числе мошенничество с уплатой налогов, преступный сговор, фальсификацию деловой документации и хищение в особо крупных размерах.

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