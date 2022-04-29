Предложен способ облегчить россиянам покупку готовых квартир

Эксперт предложил передавать ипотеку по низкой ставке от старого владельца жилья новому

В России предложили разрешить продавать квартиры на вторичном рынке вместе с незакрытой ипотекой, чтобы кредит по низкой ставке передавался от старого владельца жилья новому. Такой способ облегчить гражданам сделки с недвижимостью предложил директор «Жилфонда» Александр Чернокульский, пишет «Российская газета».

Как пояснил эксперт, сейчас, если у собственника оформлена ипотека, для продажи квартиры необходимо погасить кредит, а новому владельцу приходится брать другой кредит, уже по текущей высокой процентной ставке.

«Техническая возможность передачи ипотеки от собственника к собственнику по фиксированным докризисным ставкам теоретически есть, и она не противоречит законодательству РФ. Если банки согласуют такую процедуру, это даст хороший толчок и оживит рынок готовых квартир», — заявил Чернокульский. Специалист добавил, что на первичном рынке стимулировать продажи жилья планируется за счет льготной ипотеки на новостройки.

По мнению аналитиков «Жилфонда», необходимость мер поддержки отрасли обострилась, так как в последнее время предложение квартир для продажи выросло, а конверсия в реальные сделки существенно снизилась. Так, в Новосибирске в апреле 2022 года количество сделок стало на 38 процентов меньше, чем в марте. Хотя в прошлые годы в тот же период наблюдался стабильный рост — на 28,9 процента в 2021-м и на 27,8 процента в 2020-м.

Ранее россиянам раскрыли способы избежать уплаты налога при продаже квартир. Так, не отчитываться о сделках с недвижимостью могут граждане, которые владеют имуществом более трех или пяти лет, а также семьи с двумя и более детьми.