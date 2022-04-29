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Раскрыты способы продать квартиру без уплаты налога

Юрист Водолагина раскрыла россиянам способы продать квартиру без уплаты налога

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Избежать уплаты налога при продаже квартиры могут россияне, которые владеют недвижимостью более трех или пяти лет, а также некоторые отдельные категории граждан. Способы заключить более выгодную сделку раскрыла партнер юридической фирмы «Вестсайд» Наталья Водолагина, пишет РБК.

Срок владения жильем, по истечении которого можно не платить НДФЛ зависит в основном от способа приобретения имущества. Так, трех лет будет достаточно, чтобы продать квартиру без налога, если она получена в наследство (срок при этом считается со дня смерти прошлого владельца), в подарок от близкого родственника или по договору ренты. Аналогичное условие действует, если квартира приватизирована или является единственным жильем.

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Во всех остальных случаях, как пояснила Водолагина, для неуплаты налога от продажи нужно владеть имуществом не менее пяти лет. Однако юрист уточнила, что недавно от НДФЛ освободили семьи с двумя и более детьми, которые хотят улучшить жилищные условия. «При этом эта норма распространяется на проданное жилье в 2021 году, а новое жилье может быть куплено или оплачено до 30 апреля следующего года», — пояснила эксперт.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) напомнили, что до 4 мая 2022 года россияне должны подать декларацию о доходах за 2021 год. Там необходимо отчитаться в том числе о продаже недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получении дорогих подарков не от близких родственников, выигрышах в лотерею, сдаче имущества в аренду или получении дохода от зарубежных источников.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить при покупке квартир в ипотеку. По словам заместителя генерального директора девелоперской компании «Меридиан» Александра Ермолаева, следует отказаться от необязательной страховки и внести крупный первоначальный взнос — так ставка по кредиту будет более низкой.

Нина Ташевская
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