Раскрыты способы продать квартиру без уплаты налога

Юрист Водолагина раскрыла россиянам способы продать квартиру без уплаты налога

Избежать уплаты налога при продаже квартиры могут россияне, которые владеют недвижимостью более трех или пяти лет, а также некоторые отдельные категории граждан. Способы заключить более выгодную сделку раскрыла партнер юридической фирмы «Вестсайд» Наталья Водолагина, пишет РБК.

Срок владения жильем, по истечении которого можно не платить НДФЛ зависит в основном от способа приобретения имущества. Так, трех лет будет достаточно, чтобы продать квартиру без налога, если она получена в наследство (срок при этом считается со дня смерти прошлого владельца), в подарок от близкого родственника или по договору ренты. Аналогичное условие действует, если квартира приватизирована или является единственным жильем.

Во всех остальных случаях, как пояснила Водолагина, для неуплаты налога от продажи нужно владеть имуществом не менее пяти лет. Однако юрист уточнила, что недавно от НДФЛ освободили семьи с двумя и более детьми, которые хотят улучшить жилищные условия. «При этом эта норма распространяется на проданное жилье в 2021 году, а новое жилье может быть куплено или оплачено до 30 апреля следующего года», — пояснила эксперт.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) напомнили, что до 4 мая 2022 года россияне должны подать декларацию о доходах за 2021 год. Там необходимо отчитаться в том числе о продаже недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получении дорогих подарков не от близких родственников, выигрышах в лотерею, сдаче имущества в аренду или получении дохода от зарубежных источников.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить при покупке квартир в ипотеку. По словам заместителя генерального директора девелоперской компании «Меридиан» Александра Ермолаева, следует отказаться от необязательной страховки и внести крупный первоначальный взнос — так ставка по кредиту будет более низкой.