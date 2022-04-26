Россиянам назвали способы сэкономить при покупке квартиры

Россиянам посоветовали отказаться от страховки ради экономии при покупке жилья в ипотеку

Россиянам посоветовали отказаться от необязательной страховки и внести крупный первоначальный взнос, чтобы сэкономить при покупке квартиры в ипотеку. Способы сохранить средства раскрыл заместитель генерального директора девелоперской компании «Меридиан» Александр Ермолаев, пишет URA.RU.

Неочевидным фактором, влияющим на стоимость ипотеки, эксперт назвал страхование жизни и здоровья. По закону оно не является обязательным, но увеличивает ставку на 1-3 процентных пункта. Играет роль и статус заемщика. По словам Ермолаева, банки часто разделяют клиентов на категории в зависимости от места работы, способа подтверждения дохода и семейного положения.

Обычно зарплатным клиентам предлагают на весь срок кредитования ставку, которая ниже обычной на 0,2-0,5 процента, такой же привилегией пользуются корпоративные клиенты, а по программе «Молодая семья» государство дает субсидию на частичную оплату приобретаемого жилья, пояснил специалист.

Ермолаев отметил, что важную роль играет размер первоначального взноса по ипотеке — если он составляет 30-50 процентов от суммы покупки, то банк снизит ставку по кредиту на 0,2-0,5 процента. Эксперт посоветовал учитывать также ликвидность объекта — проценты при покупке квартиры в новостройке будут ниже, чем при покупке загородного дома.

Кроме того, важной является хорошая кредитная история покупателя, так как она позволит самостоятельно выбрать банк с самыми выгодными условиями. Полезной будет, по словам Ермолаева, и выписка из пенсионного фонда России — подтвердившим этим документом свой доход снизят ставку на 0,2-0,5 процента. Также сэкономить на приобретении жилья помогут специальные программы от банков, поручительство и дополнительный залог.

Ранее в России призвали в максимально короткий срок снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9 процентов годовых. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин министерству экономического развития, министерству финансов и министерству строительства.