Лавров оценил истерию в отношении заявлений России

Лавров заявил, что заявления США о угрозе их безопасности не вызывают в мире такой истерии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что заявления США о угрозе их безопасности не вызывают в мире такой истерии, которая сейчас наблюдается в отношении России. Его слова приводит ТАСС.

«Когда США заявляли, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность», — оценил глава МИД, напомнив, «истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было».

Ранее Лавров заявил, что кризис на Украине объясняется взятым США и их союзниками «курсом на безграничное расширение НАТО и однополярного мира». По его словам, это делалось для сдерживания России, так что Украина использовалась как плацдарм для раздражения.

О начале специальной операции в Донбассе Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).