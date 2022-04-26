Лавров уличил Запад в использовании Украины для противостояния России

Глава МИД России Лавров заявил, что кризис на Украине возник из-за расширения НАТО

В значительной степени кризис на Украине объясняется взятым США и их союзниками «курсом на безграничное расширение НАТО и однополярного мира». Это делалось для сдерживания России, так что Украина использовалась как плацдарм для раздражения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Цитату приводит корреспондент «Ленты.ру».

Лавров также раскрыл темы, которых коснулся на переговорах с Гутеррешем. «Цели — защита мирного населения, поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с ООН и Красным крестом для облегчения страдания и участи мирного населения», — подчеркнул дипломат.

Переговоры генсека ООН с российским министром прошли 26 апреля в Москве. Лавров заявил, что переговоры с генсеком ООН прошли насыщенно. Их главной темой стали актуальный проблемы, которые сегодня стоят перед международной организацией. В частности, Гутерриш и Лавров обсуждали гуманитарную ситуацию на Украине и обеспечение безопасности мирных жителей в период боевых действий.