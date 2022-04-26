В Москве завершились переговоры Лаврова с генсеком ООН

В Москве завершились переговоры между главой МИД России Лавровым и генсеком ООН Гутерришем

В Москве завершились переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров заявил, что переговоры с генсеком ООН прошли насыщенно. Их главной темой стали актуальный проблемы, которые сегодня стоят перед международной организацией. В частности, Гутерриш и Лавров обсуждали гуманитарную ситуацию на Укарине и обеспечение безопасности мирных жителей в период боевых действий.

Еще до начала переговоров Лавров заявил, что эскалация украинского кризиса стала катализатором для многочисленных проблем, которые накопились в Европе. В свою очередь, Гутерриш в ходе встречи призвал создать условия для прекращения огня на Украине.