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Лавров высказался о роли Украины в резком ухудшении отношений России и Запада

Лавров заявил, что ситуация на Украине стала катализатором накопившихся в Европе проблем

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Эскалация украинского кризиса стала катализатором для многочисленных проблем, которые накопились в Европе, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы оперативно откликнулись на вашу инициативу провести контакт в Москве по целому ряду важных вопросов, включая и, конечно же, ситуацию вокруг Украины, которая катализирует многочисленные проблемы, накапливавшиеся за последние десятилетия в Евро-Атлантике», — высказался министр о роли кризиса в резком ухудшении отношений России и Запада.

В свою очередь, Гутерриш в ходе встречи призвал создать условия для прекращения огня на Украине. «Мы крайне заинтересованы в том, чтобы найти пути для эффективного диалога, как можно скорее создать условия для прекращения огня, создать условия для мирного решения», — подчеркнул генсек.

22 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин 26 апреля примет Антониу Гутерриша в Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что генсек ООН прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Дмитрий Сотак
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