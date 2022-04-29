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Папарацци сняли Миллу Йовович без макияжа

DailyMail: папарацци сняли американскую актрису Йовович без макияжа на улицах Нью-Йорка

Фото: Legion-media

Американская актриса русско-черногорского происхождения Милла Йовович появилась на публике без макияжа. Соответствующие снимки публикует издание DailyMail.

Папарацци сняли 46-летнюю знаменитость на прогулке в Нью-Йорке с 14-летней дочерью Эвер Габо Андерсон. Звезду запечатлели в растянутой майке розового цвета, рубашке с принтом из геометрических фигур и цветов, а также в облегающих джинсах. При этом на фото видно, что Йовович вышла на улицу без макияжа, а зачесанные назад волосы она зафиксировала заколками.

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Поклонники выразили беспокойство по поводу внешнего вида Йовович в комментариях под материалом. «Выглядит ужасно», «Я очень разочарован», «Что случилось с Миллой?», «Морщины и красные щеки. Милла уже не та», — высказывались они.

Раннее в апреле американская певица Леди Гага показала лицо без макияжа и восхитила фанатов. На размещенных кадрах исполнительница позировала, расположившись на кровати в коротких шортах и топе на тонких бретельках.

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Мария Винар
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