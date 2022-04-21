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Леди Гага показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

Американская певица Леди Гага показала лицо без косметики и восхитила фанатов

Фото: @ladygaga

Американская певица Леди Гага показала лицо без макияжа и восхитила фанатов. На снимки из сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Allure.

Так, на размещенных кадрах Гага позировала, расположившись на кровати в коротких шортах и топе на тонких бретельках. Кроме того, можно было заметить, что на лице 36-летней исполнительницы отсутствует косметика, а ее волосы не уложены.

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Как сообщает издание, раннее певица опубликовала на своей странице еще одно селфи без макияжа. На снимке звезда позировала в широких шортах и толстовке с капюшоном в спортивном стиле. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками.

«Ты так прекрасна!», «Очень красивая женщина!», «Королева!», «Тебе очень хорошо без косметики», «Отличный снимок», — высказались фанаты в комментариях под публикацией.

В апреле косметолог Тара Гарик из центра пластической хирургии в Нью-Йорке разоблачила пластические операции Леди Гаги. Специалистка предположила, что певица перенесла несколько косметологических вмешательств с целью преображения внешности. Так, посредством соответствующих процедур она могла изменить губы, щеки и нос.

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Мария Винар
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