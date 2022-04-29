Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Японии подтвердили гибель 14 пассажиров после крушения круизного судна

В Японии подтвердили гибель 14 человек в результате крушения круизного судна Kazu 1

Фото: Kyodo / Reuters

В Японии подтвердили, что в результате инцидента с круизным судном Kazu 1 погибли 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Также стало известно, что сотрудники Береговой охраны Японии обнаружили судно на морском дне. Оно находится на глубине порядка 100 метров.

23 апреля на севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно Kazu 1. Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. На судне находилось 26 человек, к месту инцидента были направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего до сих пор неизвестны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России предложили отказаться от рекомендаций ВОЗ при закупке лекарств
На Украине погиб завербованный ЧВК американец
Две европейские страны приготовились увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу
Врачи напомнили о четырех основных признаках сердечного приступа
На пляже нашли исполинского сельдяного короля
В Японии подтвердили гибель 14 пассажиров после крушения круизного судна
В России высмеяли закупку Польшей газа через Германию
Производство красной икры в России оказалось под угрозой
Дочь известного поэта рассказала об отличиях Москвы и Дагестана
Обнаружен новый вид морских скатов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.