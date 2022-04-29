В Японии подтвердили гибель 14 пассажиров после крушения круизного судна

В Японии подтвердили гибель 14 человек в результате крушения круизного судна Kazu 1

В Японии подтвердили, что в результате инцидента с круизным судном Kazu 1 погибли 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Также стало известно, что сотрудники Береговой охраны Японии обнаружили судно на морском дне. Оно находится на глубине порядка 100 метров.

23 апреля на севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно Kazu 1. Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. На судне находилось 26 человек, к месту инцидента были направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего до сих пор неизвестны.

