Круизное судно подало сигнал бедствия у берегов Японии

Круизное судно примерно с 30 людьми на борту терпит бедствие на севере Японии

На севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно KAZU 1. Об этом сообщает NHK.

По его информации, судно примерно с 30 людьми на борту находится у берегов полуострова Сирэтоко недалеко от поселка Сяри.

Все члены экипажа и пассажиры надели спасательные жилеты. К месту инцидента направлены патрульные суда и самолет. Причины произошедшего пока не называются.

17 марта судно, принадлежащее Объединенным Арабским Эмиратам, потерпело бедствие у берегов Ирана. Оно перевозило автомобили. Точной информации о причинах случившегося не поступало. Предварительно, судно попало в штормовые условия.