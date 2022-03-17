Арабское судно потерпело бедствие

Судно ОАЭ потерпело бедствие у берегов Ирана, 30 человек находятся в воде и ждут спасения

Судно, принадлежащее Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), терпит бедствие у берегов Ирана, идет операция по спасению находящихся на борту. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в воде находится порядка 30 человек, на место происшествия отправлен вертолет. Судно перевозило автомобили. Точной информации о причинах бедствия не поступало. Предварительно, судно попало в штормовые условия.

Ранее российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов Японии, вблизи острова Хоккайдо.

Отмечается, что причиной стали проблемы с двигателем. На борту находилось 15 членов экипажа, никто не пострадал.