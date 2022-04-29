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Глава Херсонской области упрекнул украинскую власть в отказе от города

Глава Херсонской области заявил об отказе Киева от херсонцев после ударов ВСУ по городу

Фото: John Moore / Getty Images

Ракетные удары по Херсону со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о том, что Киев отказался от города и его жителей. Об этом заявил назначенный российскими властями глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Мы вместе с военными понимаем, что нужна серьезная защита нашего города. Случаи, которые происходят над нашим городом — вчера были сбиты несколько ракет "Точки-У" и системы залпового огня "Ураган"... — говорят о том, что противовоздушная оборона работает очень эффективно, и мы уверены в том, что так будет и в дальнейшем», — отметил Сальдо.

Глава администрации упрекнул украинские власти в использовании боевого оружия над мирным городом. Это, по его мнению, означает, что Киев отказался от херсонцев.

28 апреля Министерство обороны России сообщило о попытке украинской армии ударить «Точками-У» по жилым кварталам Херсона. В ведомстве заявили, что целями атаки были жилые дома, детсады и школы в Херсоне.

Российским силам противовоздушной обороны удалось сбить «Точки-У», а также двенадцать ракет систем реактивно-залпового огня (РЗСО). Одна из сбитых «Точек» упала в районе Шевченковского парка.

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Алиса Реброва
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