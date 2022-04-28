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Минобороны рассказало о попытке удара «Точками-У» по жилым кварталам Херсона

Минобороны заявило, что целями для украинских «Точек-У» в Херсоне были жилые кварталы

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Целями тактических ракет «Точка-У» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне были жилые кварталы. Об этому журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации ведомства, в среду, 27 апреля, около 23:00 по московскому времени ВСУ попытались ударить по району вокруг проспекта Ушакова, где расположены жилые дома, детские сады и школы.

Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить над городом две ракеты «Точка-У», а также двенадцать ракет систем реактивно-залпового огня (РЗСО). Одна из сбитых «Точек» упала в районе Шевченковского парка.

В ведомстве назвали ракетный обстрел Херсона, а также аналогичные действия ВСУ в Изюме военными преступлениями. По словам Конашенкова, обстрелы имели неизбирательный характер, а их целями исключительно гражданские объекты, что грубо нарушает международное гуманитарное право.

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