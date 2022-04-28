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В Минобороны назвали военными преступлениями удары ВСУ по Херсону и Изюму

В Минобороны назвали военными преступлениями обстрелы ВСУ жилых кварталов Херсона и Изюма

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по жилым кварталам Херсона и Изюма является военным преступлением. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения», — заявил представитель ведомства.

По его словам, обстрелы этих городов грубо нарушают международное гуманитарное право.

Города Изюм и Херсон находятся под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Вечером 27 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Херсону три ракеты «Точка У».

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По сообщениям очевидцев, серия мощных взрывов произошла неподалеку от местного телецентра. Телевышка устояла и видимых повреждений не получила.

По городу Изюм ВСУ была выпущена одна тактическая ракета. В Минобороны заявили, что целью удара была городская больница, «где размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области».

Погибших в результате обстрела не было. Данные о пострадавших уточняются.

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Валерий Розенберг
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