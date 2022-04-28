В Минобороны назвали военными преступлениями удары ВСУ по Херсону и Изюму

В Минобороны назвали военными преступлениями обстрелы ВСУ жилых кварталов Херсона и Изюма

Нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по жилым кварталам Херсона и Изюма является военным преступлением. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения», — заявил представитель ведомства.

По его словам, обстрелы этих городов грубо нарушают международное гуманитарное право.

Города Изюм и Херсон находятся под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Вечером 27 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Херсону три ракеты «Точка У».

По сообщениям очевидцев, серия мощных взрывов произошла неподалеку от местного телецентра. Телевышка устояла и видимых повреждений не получила.

По городу Изюм ВСУ была выпущена одна тактическая ракета. В Минобороны заявили, что целью удара была городская больница, «где размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области».

Погибших в результате обстрела не было. Данные о пострадавших уточняются.