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Стало известно об отсутствии погибших в результате ракетного удара по Херсону

Стало известно об отсутствии погибших в результате обстрела Херсона ракетами «Точка-У»
Ракета «Точка-У», архивное фото

Ракета «Точка-У», архивное фото. Фото: DPR Press Service / Globallookpress.com

При обстреле Херсона украинскими ракетами «Точка-У» никто не погиб. Об этом стало известно из сообщения представителя российских силовых структур, передает РИА Новости.

Он заявил об отсутствии погибших при ракетных ударах по городу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавив, что данные о пострадавших уточняются.

Вечером 27 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У». Отмечается, что серия мощных взрывов произошла неподалеку от местного телецентра. Как сообщили «Известия», целью ракетного удара было здание администрации, находящееся под контролем Вооруженных сил (ВС) России.

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Алевтина Запольская
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