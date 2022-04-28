Стало известно об отсутствии погибших в результате ракетного удара по Херсону

Стало известно об отсутствии погибших в результате обстрела Херсона ракетами «Точка-У»

При обстреле Херсона украинскими ракетами «Точка-У» никто не погиб. Об этом стало известно из сообщения представителя российских силовых структур, передает РИА Новости.

Он заявил об отсутствии погибших при ракетных ударах по городу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавив, что данные о пострадавших уточняются.

Вечером 27 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Херсону три ракеты «Точка-У». Отмечается, что серия мощных взрывов произошла неподалеку от местного телецентра. Как сообщили «Известия», целью ракетного удара было здание администрации, находящееся под контролем Вооруженных сил (ВС) России.