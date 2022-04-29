Двухлетняя девочка обварилась кипятком в российском городе

Двухлетняя девочка обварилась кипятком и получила серьезные ожоги в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка обварилась кипятком и получила серьезные ожоги. Об этом сообщает российский портал «Мойка 78» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, инцидент произошел в Адмиралтейском районе города. Родители оставили на плите кастрюлю с кипятком и отлучились. После этого девочка потянулась к кастрюле и опрокинула ее на себя.

Ребенка госпитализировали с ожогами второй и третьей степеней, ее состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 90-летняя жительница Санкт-Петербурга в собственной квартире получила несовместимые с жизнью ожоги.