Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Двухлетняя девочка обварилась кипятком в российском городе

Двухлетняя девочка обварилась кипятком и получила серьезные ожоги в Санкт-Петербурге

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка обварилась кипятком и получила серьезные ожоги. Об этом сообщает российский портал «Мойка 78» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, инцидент произошел в Адмиралтейском районе города. Родители оставили на плите кастрюлю с кипятком и отлучились. После этого девочка потянулась к кастрюле и опрокинула ее на себя.

Ребенка госпитализировали с ожогами второй и третьей степеней, ее состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 90-летняя жительница Санкт-Петербурга в собственной квартире получила несовместимые с жизнью ожоги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили корпуса ракетно-космического предприятия в Киеве
Двухлетняя девочка обварилась кипятком в российском городе
Парикмахер назвал небрежные прически главными трендами лета 2022
«Самолет Судного дня» пролетит над Красной площадью 9 Мая
Алиев анонсировал встречу представителей Баку и Еревана в Брюсселе
Гендиректор Универсиады-2023 опроверг перенос турнира из Екатеринбурга
Еще одна страна СНГ отменила все коронавирусные ограничения для въезда в страну
Лидер немецких националистов потребовал запустить «Северный поток-2»
О давке на концерте Трэвиса Скотта представят документальный фильм
Военный аналитик назвал потенциальных инициаторов третьей мировой войны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.