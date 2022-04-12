90-летняя россиянка четыре дня провела в ванной под струей кипятка и умерла

«Фонтанка»: 90-летняя петербурженка умерла после 4 дней, проведенных в ванной с кипятком

90-летняя жительница Санкт-Петербурга в собственной квартире получила несовместимые с жизнью ожоги. Об инциденте сообщает «Фонтанка».

Как утверждает издание, пенсионерка собралась принять ванну и наполнила ее водой, однако вместо холодной включила только горячую. Самостоятельно выбраться женщина не смогла, и провела под струей кипятка несколько дней.

Лишь на четвертый день соседи пенсионерки заметили, что та давно не выходила из квартиры. Они вызвали спасателей, но помочь пострадавшей не удалось — она скончалась в ожоговой реанимации.

В комитете здравоохранения Петербурга и в региональном управлении Следственного комитета не комментировали случившееся.

Ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы в мини-отеле в Перми комнаты с постояльцами залило кипятком. Погибли пять человек, среди них ребенок.