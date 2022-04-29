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Названы сроки запусков российских «Кондоров»

В НПО машиностроения сообщили, что спутники «Кондор» будут запущены в 2022 и 2023 годах

Названы сроки запусков спутников дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА» разработки Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения. По словам представителя компании-разработчика Алексея Рабочего, российские космические аппараты будут выведены на целевые орбиты в конце 2022 года и в 2023 году, сообщает «Роскосмос».

По словам Рабочего, в настоящее время один из спутников находится на этапе электрорадиоиспытаний. «Его запуск запланирован на конец 2022 года. Ведется сборка второго аппарата, и его последующий запуск планируется обеспечить в 2023 году. Необходимая наземная инфраструктура космической системы уже создана», — сказал представитель.

Запуск спутников, оснащенных радиолокатором S-диапазона, запланирован с космодрома Восточный при помощи ракет «Союз-2» с разгонными блоками «Фрегат».

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В сентябре 2020 года пользователь bmpd в LiveJournal, ссылаясь на исследование аналитика Барта Хендрикса, опубликованное в американском журнале The Space Review, написал, что у России нет спутников для получения радиолокационных изображений (ни гражданских, ни военных), способных видеть сквозь облачный покров и проводить наблюдения в ночное время. По мнению эксперта, «нынешние возможности России в области космической разведки намного уступают таковым США и Китая».

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Иван Потапов
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