Северная Корея начала «полным ходом» готовиться к ядерным испытаниям

FT сообщила о подготовке КНДР к первым с 2017 года ядерным испытаниям

Власти Северной Кореи планируют провести первые с 2017 года ядерные испытания. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, которое ссылается на информацию вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, о ведущейся подготовке свидетельствуют последние спутниковые снимки, сделанные над ядерным полигоном КНДР в Пхунгери. В частности, на них можно увидеть, что на полигоне возводятся новые здания и перемещаются стройматериалы, также рядом с площадкой уже находится некоторое оборудование.

Согласно оценке экспертов центра, подготовка «идет полным ходом» — ее нынешние темпы позволяют предположить, что испытания могут пройти в период с мая по сентябрь этого года.

Прошлые испытания ядерного оружия на территории Северной Кореи состоялись 3 сентября 2017 года. Тогда власти страны заявили, что специалисты подорвали компактный водородный (термоядерный) заряд, мощность которого, по разным данным, составила от 70 до 100 килотонн. Предполагается, что подобной бомбой можно оснащать межконтинентальные баллистические ракеты.

26 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА) заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. По его словам, Пхеньян будет тщательно готовиться, чтобы иметь возможность в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия.