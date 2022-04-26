Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерные силы КНДР

Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии (КНА) заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Мы будем принимать меры для еще большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости», — пообещал Ким Чен Ын. По его словам, Пхеньян будет тщательно готовиться, чтобы иметь возможность в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия.

Кроме того, северокорейский лидер заявил о необходимости «количественно и качественно укреплять ядерные силы», чтобы в случае военного столкновения «использовать их в качестве инструмента в разнообразных операциях с разными целями и проявить способность к ядерному сражению». Несмотря на то, что основная функция ядерного оружия — это «предотвращение войны», его предназначение не может ограничиваться только этим, заметил Ким Чен Ын.

16 апреля лидеру КНДР Ким Чен Ыну продемонстрировали новое дальнобойное тактическое оружие. Испытания прошли успешно. Отмечалось, что данное оружие «значительно усилит огневую мощь передовых артиллерийских частей комплексов дальнего радиуса действия, а также повысит эффективность тактических ядерных снарядов». Во время визита лидер Северной Кореи дал указания по дальнейшему наращиванию обороноспособности страны, а также поручил развивать ее ядерные силы.