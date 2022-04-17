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Ким Чен Ын посетил испытания нового дальнобойного оружия

Yonhap сообщило, что Ким Чен Ын поручил развивать ядерные силы КНДР
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну продемонстрировали новое дальнобойное тактическое оружие. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Тестовые стрельбы состоялись в субботу 16 апреля. Испытания прошли успешно. По данным издания, данное оружие «значительно усилит огневую мощь передовых артиллерийских частей комплексов дальнего радиуса действия, а также повысит эффективность тактических ядерных снарядов».

Уточняется, что во время визита лидер Северной Кореи дал указания по дальнейшему наращиванию обороноспособности страны, а также поручил развивать ее ядерные силы.

28 марта Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать наступательные вооружения. «Мы продолжим достижение цели укрепления потенциала национальной обороны, разработки более мощных ударных средств для оснащения ими нашей Народной армии», — сказал он.

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Ксения Назарова
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