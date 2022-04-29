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Кадыров описал необходимого Украине лидера

Кадыров заявил, что Украина нуждается в похожем на первого президента Чечни лидере

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Украина нуждается в таком же «сильном и дальновидном лидере», как первый президент Чечни Ахмат Кадыров. Об этом написал действующий глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам политика, Ахмат Кадыров спас Чечню от полного уничтожения и попадания в «военную мясорубку» Запада.

«Благодаря ему и президенту России Владимиру Путину мы сумели выбраться из жерл военной мясорубки, которую крутила зловещая заокеанская рука. Именно такого лидера сейчас не хватает Украине», — поделился своим мнением Кадыров.

Глава Чечни привел в пример начало 1990-х, «тотальный хаос» и «катастрофические человеческие жертвы». Он выразил надежду, что народ Украины «одумается» и вернет контроль над государством. В противном случае эту задачу выполнит президент России Владимир Путин, предупредил Кадыров.

Ранее глава республики заявил об отправке очередной группы добровольцев на Украину. «Очередной контингент добровольцев выехал в зону проведения специальной военной операции на Украине. Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России», — написал Кадыров. Он отметил, что добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе

Марина Совина
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