140-килограммовая певица отметила день рождения в бикини в сетку

Американская певица Лиззо снялась в откровенном наряде в честь дня рождения

Американская певица и рэперша Лиззо отметила свое 34-летие в откровенном наряде и порадовала фанатов. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных в сети кадрах знаменитость, вес которой составляет 140 килограммов, позирует перед фотографом, сидя при этом в торте. Лиззо запечатлели в бикини в сетку с атласными перчатками до локтя, браслетами на руках и массивным кольцом из серебра на пальце. Стилисты убрали волосы исполнительницы под розовый парик.

Публикация певицы набрала более 580 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид Лиззо и принялись поздравлять ее в комментариях. «Королева!», «Ты самая лучшая», «Невероятный образ», «Пожалуйста, выходи за меня», «Мы обожаем тебя и твою музыку», — писали они.

Раннее в апреле певица Лиззо снялась в видео в лосинах в виде стрингов с вырезами на ягодицах и спортивном бра с декольте. Как стало известно, что рэперша выложила в своих соцсетях ролик в честь запуска собственного бренда корректирующего белья, предназначенного для всех типов телосложения.