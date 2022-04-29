Минобороны сообщило о сбитом снаряде с украинской РСЗО «Смерч»

Минобороны России сообщило о сбитом снаряде с украинской РСЗО «Смерч» в районе Каменки

В районе населенного пункта Каменка Черкасской области российскими военными был сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России

генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над следующими населенными пунктами: Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка и Чернобаевка.

Ранее стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Производственные склады были уничтожены высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, уточнили в ведомстве.

Кроме того, за прошедшую ночь российская оперативно-тактическая авиация поразила 112 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заключили в Минобороны.

