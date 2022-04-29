Российские войска уничтожили корпуса ракетно-космического предприятия в Киеве

Минобороны: ВКС уничтожили корпуса предприятия ракетно-космического предприятия в Киеве

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что производственные склады были уничтожены высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

По словам Конашенкова, за минувшую ночь российская оперативно-тактическая авиация поразила 112 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В их числе два командных пункта и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения, которые расположены в населенных пунктах Покровское и Гороховское.

Накануне оборонное ведомство сообщило об уничтожении пусковой установки тактического ракетного комплекса «Точка-У» на Украине. Помимо этого, ракетными войсками было нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы, а также военной техники.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса. 27 апреля глава государства заявил, что в случае попыток вмешательства в ситуацию на Украине со стороны, ответные удары России будут молниеносными.