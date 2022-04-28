Минобороны сообщило об уничтожении ракетного комплекса «Точка-У» на Украине

Минобороны заявило, что ВС РФ удалось уничтожить ракетный комплекс «Точка-У» на Украине

Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У"», — заявил он.

Кроме того, ракетными войсками было нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы, а также военной техники.

Ранее Министерство обороны России показало последствия удара ракетами «Точка-У» по Херсону. Уточняется, что фрагменты одной из сбитых ракет упали в Шевченковском парке. Российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили и уничтожили цель.