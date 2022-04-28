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Минобороны показало последствия удара по Херсону «Точкой-У»

Минобороны России показало на видео последствия удара ракетами «Точка-У» по Херсону

Министерство обороны показало последствия удара ракетами «Точка-У» по Херсону. Соответствующее видео появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что фрагменты одной из сбитых ракет упали в Шевченковском парке. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) своевременно обнаружили и уничтожили цель.

«Мы находимся на месте, где расположено учебное заведение, спортивная школа, часть морского колледжа, которые подверглись обстрелу. Стекла были выбиты даже в городском совете, Доме профсоюзов. Самое главное, что выпущенная "Точка-У" была сбита системами ПВО. Если бы она долетела, конечно, были бы разрушения посерьезней», — рассказал вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

27 апреля по Херсону предположительно ВСУ ударили тремя ракетами «Точка-У». Серия мощных взрывов произошла недалеко от местного телецентра. По данным «Известий», целью ракетного удара было здание администрации, находящееся под контролем Вооруженных сил (ВС) России.

Сергей Истомин
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