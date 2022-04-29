Россияне массово устремились на майские праздники в один регион на поездах

Глава Минтранса Савельев заявил, что продажи билетов на поезда на юг России выросли на 40%

Отечественные путешественники массово устремились в один регион России на поездах — в преддверии майских праздников резко выросли продажи железнодорожных билетов в Крым. Об этом заявил глава Минтранса России Виталий Савельев, передает РИА Новости.

По его словам, рост продаж билетов на полуостров на предстоящие длинные выходные составил 63 процента в сравнении с 2021 годом, на курорты юга России — 40 процентов.

В пресс-службе министерства также сообщили, что с 30 апреля из российских регионов в Абхазию запустят перевозки по системе «Единого билета». Туристы смогут также посетить по нему морское побережье Калининградской области, горные курорты Приэльбрусья, Домбая, Архыза и Шерегеша.

Ранее сообщалось, что россияне полностью раскупили билеты на поезда, следующие из Москвы в Крым на майские праздники. Из-за продления закрытия аэропортов на юге страны туристы могут добраться до полуострова только на личных автомобилях по Крымскому мосту или на железнодорожном транспорте.